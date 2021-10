Lý Nhã Kỳ và danh ca Ngọc Sơn tri ân lực lượng tuyến đầu chống dịch

Nếu danh ca Ngọc Sơn trình bày sáng tác mới nhất của mình về Covid-19 thì ca sĩ Phương Thanh và ca sĩ Quốc Đại cũng góp giọng, họ đều là những người tích cực đồng hành cùng nhóm tình nguyện viên nghệ sĩ phục vụ tại các Bệnh viện dã chiến trong thời gian qua. Trong đó, ca sĩ Ngọc Sơn thể hiện Hoan hô Việt Nam - Ấm lại vòng tay, Song Luân trình bày Lọ lem, The Wings hát Màu xanh Việt Nam, ca sĩ Phương Thanh và Quốc Đại trình bày Một đời người một rừng cây.

Trong chương trình, Lý Nhã Kỳ cùng các nghệ sĩ Ngọc Sơn, Phương Thanh, Quốc Đại, ca sĩ - diễn viên Song Luân xin tri ân và trao tặng các phần quà cho các lực lượng tham gia chống dịch.

Tại buổi lễ Lý Nhã Kỳ bày tỏ lòng biết ơn với tuyến đầu chống dịch, những người đã hi sinh cá nhân để phục vụ cho lợi ích cộng đồng. Cô cũng cho biết phần đóng góp của mình là rất nhỏ bé so với các anh chị nghệ sĩ khác như Ngọc Sơn, Phương Thanh, Quốc Đại, Song Luân... Cô cũng mong Sài Gòn bước vào giai đoạn mới thật bình an, phát triển mạnh mẽ.

Mi Ty