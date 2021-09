Lý Nhã Kỳ: Tôi bận rộn, không còn thời gian đếm kim cương khi buồn

Đó là việc Covid-19 khiến cho tôi và mẹ không thể gặp nhau dù khoảng cách chỉ là Quận 7 và Quận 3. Mẹ tôi đang ở với chị thứ 2, anh rể tôi là bác sĩ nên tôi rất yên tâm. Mẹ tôi đã lớn tuổi, lại có bệnh nền. Tôi luôn bảo vệ mẹ bằng cách dặn mẹ ở trong nhà.

Giờ đây công nghệ đã giúp kéo gần lại mọi khoảng cách địa lý. Các thành viên trong gia đình tôi hàng ngày đều gọi điện thoại để cập nhật tình hình của nhau. Nhiều lúc còn gọi video call để cho nhau xem mình sống như thế nào, bữa ăn có những món gì. Điều chúng tôi hay nói với nhau nhất là phải giữ sức khỏe.

Dù không ở bên nhưng tôi luôn cảm nhận được tình yêu thương vô hạn của những người thân trong gia đình, từng giây từng phút hướng về họ, lo cho sức khỏe của mẹ, lo những bữa ăn có đủ đầy không, lo cho giấc ngủ của mẹ khi không ở cạnh chăm sóc…

Tình yêu thương và sự quan tâm giữa các thành viên trong gia đình chính là lá chắn vô hình nhưng đầy sức mạnh để vững tâm vượt qua mọi khó khăn mà dịch bệnh gây ra.

- Nhìn lại quãng đường dài mình đi qua, từ một diễn viên đến doanh nhân như hiện tại, chị có chiêm nghiệm gì?

Là sự biết ơn. Tôi biết ơn vì mình là một người phụ nữ đam mê công việc, muốn thử thách và khám phá vượt giới hạn bản thân; chinh phục những đỉnh cao mới; trở thành một người phụ nữ thành đạt trong xã hội, ở các lĩnh vực mình tham gia. Tôi suy nghĩ rằng mình có thành đạt, làm nhiều thì có thêm nhiều cơ hội giúp đỡ người khó khăn trong xã hội. Tuy nhiên ở mỗi giai đoạn, khái niệm về hạnh phúc của tôi đều khác nhau. Và ngay bây giờ, hạnh phúc của tôi chính là được đón nhận sự quan tâm yêu thương của bạn bè.

Cẩm Loan