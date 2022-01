Lý Nhã Kỳ: Đàn ông không dám yêu tôi vì tự ti về kinh tế

Lý Nhã Kỳ hài lòng cuộc sống quý cô độc thân tự do dù không ít nỗi buồn.

Lý Nhã Kỳ tự nhận là người vui vẻ, hoạt ngôn nhưng đôi lúc rất trầm lắng vì lối sống nội tâm. Cuộc sống độc thân khá tự do nhưng lắm lúc cũng nhiều nỗi buồn. Vì thế, bạn bè, đồng nghiệp là những người vô cùng quan trọng giúp cô vượt qua khó khăn.

Thúy Ngọc