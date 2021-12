Lý Nhã Kỳ ám ảnh phút kinh hoàng suýt chết dưới gầm xe container

"Đó là một ám ảnh tôi không bao giờ quên. Lần đầu tôi hiểu được con người trong giây phút sinh tử. Tôi tự nói với mình trong phút đó: "Con không muốn chết". Tôi từng rất tự tin mình có thể quyết định mọi thứ trong cuộc đời cho đến lúc đó. Tôi tưởng như hồn mình lìa khỏi xác, cố cào cấu một tia hy vọng. Trong mơ hồ, tôi nghe người dân hỏi nhau: Có cần mang chiếu với cát ra không?", cô tâm sự.

May mắn, Lý Nhã Kỳ không chịu thương tích nào ngoại trừ chấn động tâm lý. Cô bất động cho đến khi công an đến hiện trường đưa mình ra khỏi xe. Lúc này, người dân mới nhận ra người trong xe Mercedes bị tai nạn là Lý Nhã Kỳ. Họ tưởng cô đóng phim vì không bị thương tích gì, công an thì lo cô bị xuất huyết trong não. Bằng kinh nghiệm, công an vỗ vào lưng giúp cô hoàn hồn. Lúc này, Lý Nhã Kỳ biết mình chưa chết, thấy tủi thân nên òa khóc.