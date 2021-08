Lý Nguyễn Vương - Tác giả 'Cành khô hoa vẫn nở' tự tay mang thức ăn cho người lang thang, cơ nhỡ trong mùa dịch

Từ tháng 6 đến nay, Lý Nguyễn Vương và bạn bè đã hỗ trợ được 3 tấn gạo, 500 trứng gà, 200 con gà, 100 thùng mì và hàng trăm ký rau củ. Nhìn thấy tấm lòng của đàn em, ca sĩ Đạt Võ, siêu mẫu La Kim Phụng, Quanh Đi, Thái Hòa hay những người bạn như Đông Lê, Nguyệt Minh, Hailey Võ… cũng góp tiền mua gạo để anh có thêm kinh phí hỗ trợ bà con.

Hỏi Lý Nguyễn Vương vì sao anh không quản ngại khi dịch bệnh còn đang bùng phát, anh nói bản thân còn đủ sức, đủ lực là may mắn hơn người nên phải “làm gì đó để đáp đền cuộc đời”. “Mỗi ngày tôi cứ ngẫm nghĩ câu hát mình viết trong bài Cành khô hoa vẫn nở: 'Sáng mai nắng lên nhìn quanh cuộc đời có bao nhiêu người cơ nhỡ lầm than có bao nhiêu người bất hạnh hơn ta/ Sáng mai thức dậy nhìn lên bầu trời khấn nguyện ơn trên cho đời bớt khổ đau'. Bài hát này được tôi viết từ trước đó nhưng chưa bao giờ lại thấy phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Mỗi ngày, tôi thức dậy và luôn biết ơn vì mình còn được sống khỏe mạnh, không thiếu thốn. Nhưng không phải ai cũng đủ may mắn nên mình phải san sẻ cùng họ”, anh chia sẻ thêm.