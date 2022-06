Lý lịch mập mờ của các bị can trong vụ Tịnh thất Bồng Lai

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can (90 tuổi) cùng 5 đồng phạm về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hồ sơ vụ án thể hiện, trước khi bị khởi tố, các bị can trong vụ án đều sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai, địa chỉ 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Trong phần lý lịch, bị can Lê Tùng Vân (90 tuổi) có nguyên quán ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang; nơi thường trú tại quận 6, TPHCM; hiện sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai; vợ và con chưa rõ là ai.