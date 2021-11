Ly kỳ hành trình tìm lại thân phận cho cậu quý tử của một vị giám đốc

Your browser does not support the audio element.

Nặng suy nghĩ "trọng nam khinh nữ", thêm bối cảnh xã hội những năm 90 khó khăn cho việc sinh con thứ 3, vị giám đốc ấy sau này đã phải mất chặng đường 3 năm và trải qua 2 phiên họp của tòa án mới tìm lại được thân phận pháp lý cho cậu con quý tử của mình!

Câu chuyện hy hữu!

Ông Quân (*) khi đó là đảng viên, giám đốc một công ty nhà nước, nhưng là con một trong gia đình truyền thống, ông còn lưu những suy nghĩ trọng nam khinh nữ. Ông Quân là người công thành danh toại có vị trí trong xã hội nhưng khi về gia đình cha mẹ, tham gia việc họ thì sự "thiếu trọn vẹn", "chưa viên mãn" vì "chỉ có 2 con gái" của ông vẫn bị nhiều người nhắc tới.

Gia đình ông Quân, tính đến ông là đã 3 thế hệ độc đinh. Ban ngày công việc bộn bề khiến ông tạm quên đi, nhưng khi đêm xuống ông Quân không thể nào ngủ được khi nghĩ tới việc mình sau này không còn ai nối dõi.

Trong thời kỳ những năm 1990 ấy, việc cán bộ, đảng viên sinh con thứ ba bị nghiêm cấm. Ai cố tình sinh con thứ ba đồng nghĩa mất hết chức vụ, bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng, sự trả giá ấy sẽ là quá đắt với ông Quân. Tuy vậy, sự dày vò trong tâm trí vì việc không có mụn con trai khiến ông Quân luôn có tâm trạng chán nản, buồn bã. Có lúc ông cũng tính từ chức về làm dân thường để hoàn thành tâm nguyện của bản thân và dòng họ nhưng do hậu quả của việc này quá lớn nên ông đành gác lại.

Không có việc gì khó, chỉ là làm bằng cách nào mà thôi. Sau nhiều thời gian suy nghĩ, bàn bạc, ông Quân và vợ nghĩ ra một kế. Bà Hòa vợ ông Quân có người em gái tên Phượng sinh sống ngoài Hà Nội, một nơi rất xa nơi địa phương ông đang công tác. Sau khi bà Hòa có thai con thứ 3 được hai tháng, lấy lý do bà bị bệnh hiểm nghèo phải điều trị nội trú dài ngày ở bệnh viện Trung ương nên ông Quân đưa bà Hòa lên Hà Nội. Sau đó, bà Hòa về nhà em gái (bà Phượng) tại một huyện ngoại thành Hà Nội để chờ ngày sinh nở.