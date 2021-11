Ly kỳ cái tên “Nguyễn Văn Long” trong 12 vụ án (kỳ 3)

KHI THÔN ĐỘI TRƯỞNG... MÚA DAO!

Ngày 21-6-2018, TAND tỉnh Bắc Giang đưa vụ án (SN 1986, ngụ xã Chu Điện, H.Lục Nam, cùng tỉnh) phạm tội ra xét xử sơ thẩm. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Điển (SN 1974, cùng ngụ thôn với gã).

Trả giá cho một đợt "múa dao"

Theo cáo trạng, Long là dân quân tự vệ, thôn đội trưởng Mẫu Sơn, được Ban Chỉ huy Quân sự xã giao đi gửi giấy báo khám tuyển nghĩa vụ quân sự cho công dân trong thôn. Trong ngày 15-11 và 4-12-2017, Long gửi giấy đăng ký khám nghĩa vụ quân sự cho thôn, trong đó có anh Nguyễn Văn Thắng, nhưng anh này đi làm ăn xa, không về nhà. Long thông báo cho gia đình để nhắn anh Thắng quay về đi khám nghĩa vụ quân sự, nhưng ông Nguyễn Văn Điển (cha anh Thắng) không gọi.

Sáng 6-12-2017, Long đi viếng đám tang trong xã, uống vài ly rượu. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, y trở về rồi ra sạp bán thịt heo ở gần nhà nói chuyện. Một lúc sau, ông Điển chạy xe máy đến mua thịt heo. Long nhắc chuyện anh Thắng không đi khám nghĩa vụ quân sự rồi bảo ông Điển sắp tới có đợt khám thì gọi con về. Ông Điển nói: “Con tao đi đâu tao không biết, mày đưa giấy thì đưa”. Giữa hai người xảy ra cãi vã, chửi nhau. Mọi người can ngăn, đưa Long về nhà, còn ông Điển đứng chờ cân thịt heo.

Bực tức, Long lấy cây đao chạy ra sạp thịt heo, đâm ông Điển, nhưng không trúng. Ông Điển bỏ chạy một đoạn thì dừng lại. Chủ sạp thịt heo can ngăn, bị Long chém một nhát trúng tay trái. Ông này quay người bỏ chạy thì bị gã chém trúng đùi trái. Long chạy tới chỗ ông Điển. Thêm một người dân trong thôn can ngăn, bị Long chém một nhát, may là không trúng. Long đâm một nhát trúng ngực trái ông Điển rồi bỏ về nhà. Nạn nhân đi được vài bước thì gục xuống, được người dân đưa ngay đến Bệnh viện đa khoa H.Lục Nam, nhưng đã tử vong trên đường.