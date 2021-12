Lý giải nguyên nhân quận 4, TPHCM chuyển sang vùng cam, nguy cơ cao

Bà Mai cho hay về chủ trương công tác tuyên truyền tới người dân: “Đã tiêm đủ liều vaccine, đã từng là F0 thì vẫn phải bảo vệ mình. Việc bảo về mình an toàn thì tốt hơn là nhiễm nhưng nhiễm nhẹ. Bản thân mình an toàn thì gia đình mới an toàn, xã hội mới an toàn”.

Quận cũng tập trung hoạt động quản lý, điều trị và cách ly. Bà Mai cho hay, những người có điều kiện tốt thì muốn cách ly tại gia đình nhưng lại có một bộ phận muốn được đi cách ly để đảm bảo an toàn cho các thành viên khác trong gia đình. Với từng trường hợp, quận sẽ có hướng dẫn phù hợp.

Ở thời điểm đỉnh dịch, có rất nhiều lực lượng hỗ trợ nhưng thời điểm này đã ít đi nhiều, vì thế, việc thăm khám sức khoẻ cũng hạn chế hơn. Để khắc phục tình trạng này, quận lập những nhóm nhỏ để tư vấn, chăm sóc cho F0 trực tuyến.

Phó Chủ tịch quận 4 cho hay ở địa phương này, nhiều người lại không muốn dùng gói thuốc C dù đã được tư vấn cụ thể, vì thế, quận chuyển sang tư vấn để nhân dân tiếp cận thuốc đông y.