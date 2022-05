Lý giải nguyên nhân mưa lớn nhiều giờ, gây ùn tắc kéo dài tại Hà Nội chiều nay

Trước đó, lúc 13h45' và 18h ngày 29/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã ban hành bản tin cảnh báo mưa dông trên khu vực Hà Nội. Bản tin cảnh báo ngập lụt cho khu vực nội thành Hà Nội đã được ban hành lúc 14h40 với các tuyến phố chính ngập sâu đã được cảnh báo.

Dự báo từ đêm nay (29/5) đến ngày 31/5, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén qua khu vực Bắc Bộ nên ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80 - 120 mm/đợt, có nơi trên 150 mm/đợt; ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.