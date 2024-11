Lý do xe Porsche bốc cháy dữ dội trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Cơ quan chức năng xác định, đang lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, xe Porsche đã đâm vào đuôi ô tô con phía trước, sau đó quay ngang đâm vào dải phân cách giữa rồi bốc cháy. Ngày 12/11, đơn vị nghiệp vụ phụ trách tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng của Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trước khi xe Porsche bốc cháy dữ dội, xe này đã đâm vào đuôi ô tô con phía trước, sau đó xe quay ngang đâm vào dải phân cách giữa rồi bốc cháy. Hình ảnh xe Porsche bốc cháy dữ dội trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Ảnh: Hà Nội 24h). Cụ thể, khoảng 9h ngày 11/11, khi xe Porsche đang lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng theo hướng về TP Hải Phòng, đến km91+600 bất ngờ đâm vào ô tô con phía trước. Cú đâm mạnh khiến xe Porsche chuyển làn đột ngột, quay ngang đâm vào dải phân cách giữa rồi bốc cháy sau ít phút. Vụ tai nạn khiến xe Porsche cháy trơ khung, ô tô con bị đâm phía sau hư hỏng nặng phần đuôi xe. Rất may vụ tai nạn không có thiệt hại về người. Qua kiểm tra nồng độ cồn với 2 lái xe không phát hiện vi phạm. Đội nghiệp vụ của Cục CSGT đã phối hợp với Công an huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) để điều tra, giải quyết vụ tai nạn theo quy định.