Lý do trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình chưa mở cửa trở lại

Ba tháng qua, công an cả nước liên tiếp điều tra sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm. Hơn 50 trung tâm đăng kiểm bị khám xét, 300 bị can bị khởi tố với các tội danh: Nhận hối lộ, Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Giả mạo trong công tác và Sản xuất, mua bán công cụ, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, tính đến ngày 26/2, toàn hệ thống có khoảng 1.500 đăng kiểm viên đang làm việc. Để duy trì hoạt động cho toàn bộ hệ thống kiểm định xe cơ giới cần ít nhất 1.986 đăng kiểm viên. Như vậy, đang thiếu khoảng 486 đăng kiểm viên.

Riêng các đơn vị đăng kiểm và phòng tham mưu thuộc Cục Đăng kiểm, để thực hiện đầy đủ nhiệm vụ sẽ cần khoảng 240-250 đăng kiểm viên, nhưng hiện nay thiếu khoảng 120 người (50%).

Cả nước hiện có 121/489 dây chuyền kiểm định phải tạm dừng hoạt động do đơn vị đang bị cơ quan công an điều tra, hoặc không đủ điều kiện hoạt động theo Nghị định 139/2028/NĐ-CP, hoặc tự đóng cửa.