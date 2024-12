Lý do TPHCM lần đầu thu ngân sách vượt 500.000 tỷ đồng

Năm 2024 là lần đầu tiên TPHCM có số thu ngân sách vượt 500.000 tỷ đồng. Kết quả này xuất phát từ việc tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng cao, một số ngành dịch vụ có dấu hiệu khởi sắc. Tại phiên họp của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM sáng 4/12, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, địa phương đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội quan trọng của năm. Đặc biệt, địa phương thu ngân sách cả năm đạt hơn 5.000 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2023 và đóng góp 27% tổng thu ngân sách cả nước. Làm rõ hơn về vấn đề này, ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM, phân tích, trong năm qua, kim ngạch xuất, nhập khẩu của địa bàn đều tăng mạnh so với cùng kỳ. Kết quả này xuất phát từ những chính sách của TPHCM tạo thuận lợi, cải cách thủ tục hành chính, giải quyết vướng mắc, thu hút đầu tư đối với doanh nghiệp trong thời gian dài vừa qua. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM sáng 4/12 (Ảnh: Q.Huy). "Ngoài những nguyên nhân trên, nguồn thu ngân sách tăng cao do một số mặt hàng có giá trị lớn, thuế cao như sắt thép, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng được nhập khẩu mạnh thời điểm cuối năm", lãnh đạo Cục Hải quan TPHCM phân tích. Ông Nguyễn Nam Bình, Cục trưởng Cục Thuế TPHCM, thông tin, thu ngân sách năm 2024 của TPHCM đã ước đạt 101% dự toán được giao. Năm 2024, TPHCM có tốc độ tăng trưởng GRDP tốt, nhất là các ngành dịch vụ bán lẻ, công nghiệp, thị trường bất động sản có dấu hiệu khởi sắc. Việc TPHCM áp dụng bảng giá đất mới và Sở TN&MT chỉ đạo không kiểm tra thực trạng nhà trước khi thực hiện giao dịch đã giúp giao dịch bất động sản sôi động trở lại. Nguồn thu bất động sản tăng 50-100%. "Đây là những chỉ báo tốt để chúng ta có điều kiện tin tưởng trong năm 2025, TPHCM có động lực phục hồi mọi mặt sản xuất kinh doanh cũng như các hoạt động kinh tế - xã hội. Mục tiêu tăng trưởng GRDP của TPHCM là 9% trong quý I, các quý sau tăng trưởng 9-11% là có cơ sở", ông Nguyễn Nam Bình chia sẻ. Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM (Ảnh: Q.Huy). Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho rằng, 2 nội dung trọng tâm của địa phương năm 2024 là chuyển đổi số và đưa Nghị quyết 98 của Quốc hội đi vào thực tiễn, đạt nhiều kết quả. Tuy nhiên, thành phố còn nhiều hạn chế, yếu kém, vướng mắc cần khắc phục. Trong đó, địa phương cần thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng, tháo gỡ vướng mắc cơ chế, chính sách. Vấn đề này mặc dù đã có chuyển biến nhưng chưa tương xứng với nhu cầu, mức độ phát triển của TPHCM. "Những hạn chế rõ nét là các dự án giải ngân đầu tư công, dự án giảm ùn tắc, ngập nước, ô nhiễm môi trường, dự án nhà ở xã hội, cải tạo nhà trên và ven kênh rạch, chung cư cũ còn nhiều vướng mắc, chưa đạt tiến độ như mong muốn", Bí thư Thành ủy TPHCM chỉ rõ.