Lý do thông báo tái hôn của Song Joong Ki bùng nổ mạng xã hội

Katy Louise Saunders hơn Song Joong Ki một tuổi. Cô có gương mặt đẹp, cuốn hút và từng làm diễn viên. Theo Newsis, Katy Saunders sinh năm 1984 tại London, Anh, tốt nghiệp Đại học Bocconi. Cô bắt đầu sự nghiệp thông qua bộ phim phát sóng năm 2002 Hành trình mang tên tình yêu.

Năm 2004, Katy Louise Saunders nổi tiếng nhờ vai diễn Valentina trong bộ phim What will be of us của Giovanni Veronesi. Sau đó, cô tiếp tục tham gia I want you do Luis Prieto đạo diễn hay các phim The Lizzie McGuire Movie, The Borgia (2006), Third Person (2013)… Sau năm 2018, nữ diễn viên dừng đóng phim.

Trước đó, Song Joong Ki nhiều lần chọn Miranda Kerr làm hình mẫu lý tưởng và cho biết anh thích phụ nữ gợi cảm. Sau khi hoàn thành Hậu duệ mặt trời, nam diễn viên đưa thêm tiêu chí thông thái để lựa chọn bạn đời.

Vóc dáng gợi cảm của Katy Louise Saunders. Ảnh: l'intervista.



Sport Khan cho biết Katy Louise Saunders có những đặc điểm phù hợp với mẫu người lý tưởng của Song Joong Ki. Xuất thân là người mẫu, cô sở hữu chiều cao 1,73 m, nặng 55 kg với vẻ đẹp khỏe khoắn, vóc dáng gợi cảm. Trong bài đăng ngày 30/1, Song Joong Ki cũng khen ngợi vợ là người khôn ngoan, hiểu biết.

Đặc biệt, theo Sports Khan, Katy Saunders đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ thông qua nhiều hoạt động khác nhau, chẳng hạn diễn viên, người mẫu và người dẫn chương trình truyền hình. Giá trị tài sản ròng của cô ước tính vào khoảng 1,8 tỷ won ( 1,5 triệu USD ).

Với việc kết hôn cùng diễn viên người Anh, Song Joong Ki xây dựng gia đình đa văn hóa và có thể hưởng nhiều phúc lợi từ chính phủ Hàn Quốc theo Đạo luật hỗ trợ gia đình đa văn hóa được ban hành tháng 5/2020.

Theo Zing