Lý do SUV hình hộp dù thịnh hành nhưng có thể sớm lụi tàn

Những mẫu SUV hiện đại sở hữu kiểu dáng hình hộp đang trở thành xu hướng nhưng tương lai của thiết kế này bị đe dọa bởi những quy định về an toàn. Dòng xe SUV hay Crossover ngày càng được nhiều người ưa chuộng nhờ sự đa dụng và không gian bên trong rộng rãi. Trong những năm trở lại đây, điều này càng được cải thiện nhờ việc áp dụng thiết kế hình hộp. Không chỉ cung cấp thêm không gian cabin, những đường nét vuông vức góc cạnh còn giúp những chiếc SUV/Crossover trở nên mạnh mẽ, hầm hố hơn. Từ đó, thiết kế này ngày càng được ưa chuộng và trở thành một xu hướng của ngành sản xuất ô tô. Không chỉ những mẫu xe thế hệ hoàn toàn mới, ngay cả các bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của nhiều mẫu SUV cũng được lột xác với ngôn ngữ thiết kế này. Tiêu biểu có BMW X3 2025, Ford Escape 2024, Subaru Forester 2025, Honda Passport 2026 hay Ford Kuga/Escape mới. Tuy nhiên, thiết kế này cũng có điểm hạn chế khi nó khiến phần mặt trước của xe trở nên thẳng đứng và mui xe cao hơn. Các chuyên gia cho rằng điều này có thể khiến xe kém an toàn khi xảy ra tai nạn, nhất trong các tình huống va chạm với người đi bộ. Một nghiên cứu của Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc Mỹ (IIHS) vào tháng 11/2023 chỉ ra rằng trên những chiếc ô tô có phần đầu tạo hình vuông vức và chiều cao nắp ca-pô hơn 1.020 mm, khả năng gây tử vong khi đâm phải người đi bộ cao hơn tới 44% so với xe có nắp ca-pô thấp và phần đầu tạo hình bo cong. Trong khi đó, Cục An toàn giao thông đường bộ Mỹ (NHTSA) cho biết số người đi bộ tử vong trong các vụ tai nạn xe cơ giới đã tăng 57% trong vòng chưa đầy một thập kỷ (từ năm 2013-2022). Phần lớn trong số khoảng 7.500 trường hợp tử vong hàng năm liên quan đến xe tải và SUV, trong đó dòng xe SUV đang chiếm phần lớn doanh số bán hàng tại Mỹ. Do đó, để giảm chấn thương đầu của người đi bộ do va chạm ô tô, NHTSA đã đề xuất một quy định mới về thử nghiệm xe, yêu cầu các mẫu xe mới phải vượt qua được các bài kiểm tra va chạm từ đầu đến mui xe với cả người lớn và trẻ em. Còn tại châu Âu, các quy định liên quan đến an toàn của người đi bộ đã giúp những chiếc xe có kiểu dáng mềm mại được lưu hành rộng rãi. Đây cũng là một trong những lý do khiến những mẫu xe có thiết kế khối hộp góc cạnh như Tesla Cybertruck không được bán tại thị trường này. Để đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn mới, giới chuyên gia cho rằng các hãng xe ô tô sẽ phải thay đổi thiết kế phần đầu xe trong tương lai. Do đó, xu hướng xe SUV/Crossover thiết kế kiểu hình hộp vuông vức dù đang rất thịnh hành được dự báo sẽ "chóng tàn" trong những năm tới. Tại thị trường Việt Nam, những mẫu SUV có kiểu dáng khối hộp cũng ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Nổi bật trong năm 2024 có thể kể đến những Hyundai Santa Fe 2024, Toyota Land Cruiser Prado 2024 hay Lexus GX 2024, đều là những mẫu xe có ngoại hình vuông vức. Trước những cái tên này còn có Ford Everest thế hệ mới ra mắt năm 2022, sở hữu vóc dáng vuông vắn, cứng cáp hơn hẳn bản tiền nhiệm. Mẫu xe này sau đó cũng được người tiêu dùng Việt Nam đón nhận tích cực, trở thành cái tên dẫn đầu về doanh số phân khúc SUV cỡ D trong thời gian dài. Lê Tuấn