Lý do số ca tử vong do Covid-19 ở Nhật rất thấp

Trong đại dịch Covid-19, số ca tử vong mỗi ngày ở Nhật thường quanh mức 100 người dù số ca nhiễm có thể lên tới 20.000 người. Thời gian gần đây, khi số bệnh nhân tăng vọt trở lại (trung bình 16.000 ca/ngày), số người tử vong vẫn ở mức rất thấp. Từ tháng 11 tới nay, không có quá 10 ca/ngày, thậm chí có nhiều ngày không ai tử vong.



Giới chuyên môn đã suy đoán có một yếu tố bí ẩn liên quan tới tỷ lệ tử vong thấp do Covid-19 ở châu Á, bao gồm Nhật Bản và một số quốc gia ở Bắc Âu như Phần Lan.



Theo các nhà khoa học ở Đại học Nagoya, số lượng lớn một loại vi khuẩn đường ruột có khả năng ngăn chặn sự liên kết của virus SARS-CoV-2 với các thụ thể tế bào người đóng một vai trò nào đó trong tỷ lệ tử vong do Covid-19 thấp ở châu Á và Bắc Âu.



Những khả năng khác được tính tới là sự khác biệt về di truyền và miễn dịch học, cũng như việc sử dụng vắc xin BCG khi còn nhỏ để chống lại bệnh lao.

Trên đường phố gần ga Osaka vào đầu tháng 1

Một nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của Đại học Y khoa tỉnh Kyoto chỉ ra rằng các hợp chất trong trà xanh được gọi là catechin làm giảm đáng kể khả năng lây nhiễm của virus SARS-CoV-2.



Biến thể Omicron rất dễ lây lan nhưng các ca bệnh ít nghiêm trọng hơn so với Delta và tỷ lệ tử vong đã giảm xuống, có thể ngang với bệnh cúm.



Nhưng khả năng tử vong do Covid-19 có xu hướng tăng lên theo độ tuổi. Các yếu tố nguy cơ khác bao gồm béo phì, tiểu đường, hút thuốc và tiền sử nhiễm trùng đường hô hấp.



Để làm sáng tỏ yếu tố bí ẩn khiến tỷ lệ tử vong do Covid-19 thấp ở một số quốc gia, Đại học Nagoya đã phân tích dữ liệu trình tự vi sinh vật đường ruột của hơn 900 người khỏe mạnh ở 10 quốc gia.



Họ phát hiện nhóm người có tỷ lệ vi khuẩn mang tên collinsella thấp có tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao. Như vậy, lượng collinsella trong cơ thể có tương quan nghịch với tỷ lệ tử vong.



Ở những nơi có tỷ lệ tử vong do Covid-19 thấp, như Hàn Quốc, Nhật Bản và Phần Lan, tỷ lệ collinsella trong các loại vi khuẩn đường ruột cao, chiếm từ 34 đến 61%. Ở Bỉ, Anh, Italy và Mỹ, những nơi có tỷ lệ tử vong cao, con số trên từ 4 tới 18%.



“Tôi không nói rằng chỉ riêng vi khuẩn đường ruột có thể chữa khỏi Covid-19. Mục đích của nghiên cứu này là xem liệu chúng ta có thể tạo ra bước đột phá trong điều trị hay không”, trưởng nhóm Masaaki Hirayama cho biết.



Ông Hirayama cho biết, collinsella biến đổi axit mật của ruột thành axit ursodeoxycholic, ngăn chặn sự liên kết của virus SARS-CoV-2 với thụ thể và ức chế bão cytokine - phản ứng thái quá của hệ miễn dịch gây nguy hiểm cho cơ thể.



Tuy nhiên, nhóm tác giả chưa rõ liệu tỷ lệ tử vong có cao hơn ở những người đã tiêm vắc xin có mức collinsella thấp hơn hay không.



“Nguy cơ trở nặng nghiêm trọng do Covid-19 đã giảm nhanh chóng nhờ vắc xin. Vì vậy, tôi không nghĩ chúng ta cần phải lo lắng quá nhiều về mức collinsella thấp ở một số người Nhật. Trên thực tế, hầu hết người Nhật và những người châu Á khác đều có lượng vi khuẩn bifidus và collinsella cao”, ông Hirayama giải thích.