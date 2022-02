Lý do Ronaldo ‘khó ở’ MU, Real Madrid xong Mbappe

Là một cầu thủ tài ba, và với tư cách là đội trưởng của Bồ Đào Nha, anh ấy biết cách để cùng họ vượt qua vòng play-off để lấy vé”.

Your browser does not support the video tag.

Real Madrid đạt mọi thỏa thuận với Kylian Mbappe

Mbappe ở rất gần Real Madrid

Tờ Bild loan báo, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha và Kylian Mbappe đã đạt thỏa thuận chuyển nhượng vào hè này.

Chân sút tuyển Pháp sẽ gia nhập Bernabeu theo dạng chuyển nhượng tự do vào cuối mùa, khi hết hợp đồng với PSG (30/6).