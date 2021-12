Lý do nhiều trường học Hà Nội đồng loạt xin lùi lịch học trực tiếp?

TS Lê Công Lợi, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên cho hay trường sẵn sàng các điều kiện đón học sinh đến trường học trực tiếp từ ngày mai 6/12. Tuy nhiên, do đặc thù của trường là học sinh ở khắp các tỉnh thành trong cả nước, có học sinh từ TP.HCM ra, từ các địa phương về. Vì vậy, cần cho các em 14 ngày sau khi trở về Hà Nội để tự theo dõi sức khỏe. Do đó, trường quyết định lùi lịch học 2 tuần so với thời điểm quy định của UBND thành phố Hà Nội.

TS Lê Công Lợi cũng cho hay, thực chất từ tháng 10 trường đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện mở cửa trở lại. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh nên trường quyết định lùi thời điểm tổ chức dạy học trực tiếp 14 ngày so với thời điểm 6/12.

Trao đổi với PV Infonet, bà Văn Thùy Dương - Phó Hiệu trưởng trường THCS - THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) chia sẻ, nhiều phụ huynh của trường lo lắng việc cho con đến trường trong thời điểm mỗi ngày TP Hà Nội lại ghi nhận thêm hàng trăm ca F0 trong cộng đồng.

“Những lo lắng của phụ huynh không phải là không có cơ sở vì hiện nay học sinh chưa được tiêm mũi thứ 2, mà thông thường tiêm mũi thứ 2 xong, sau 14 ngày học sinh mới được bảo vệ ở mức cao nhất.

Học sinh ở Hà Nội đã học online 5 tháng kể từ sau dịp nghỉ lễ 30/4 cho đến nay (tính trừ nghỉ hè), việc học hiện nay đã ổn định. Nhà trường đã xây dựng hệ thống kiểm tra đánh giá rất hiệu quả, tránh tối đa gian lận thi cử… Vậy nên chờ thêm cho đến khi học sinh tiêm đủ mũi 2, an toàn cho học sinh nhất có thể, lúc ấy đến trường cũng không muộn.