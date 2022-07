Lý do nguy cơ tử vong do ung thư da ở nam giới cao hơn phụ nữ

Phân tích mới ghi nhận tỷ lệ tử vong do ung thư da ở nam giới đã tăng gấp 3 so với những năm 1970. Hơn nữa, nam giới có nguy cơ chết vì ung thư da cao hơn 2/3 so với phụ nữ.

Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh thông tin, kể từ năm 1973, tỷ lệ tử vong do ung thư hắc tố da - loại ung thư da nghiêm trọng nhất - đã tăng 219% ở nam giới, so với mức tăng 76% ở nữ giới. Hằng năm, ở Anh, khoảng 1.400 nam giới và 980 phụ nữ chết vì ung thư hắc tố da.

Tổ chức trên phát hiện, chưa đến 1/4 nam giới được hỏi áp dụng các biện pháp bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời. Họ cảm thấy ánh nắng không đủ mạnh.

Theo Express, Giám đốc Điều hành Tổ chức Nghiên cứu Ung thư, Michelle Mitchell, cho biết: “Sáu người chết vì ung thư hắc tố da mỗi ngày ở Anh. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn dưới ánh nắng mặt trời”.