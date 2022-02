Ngày 24/2, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Cần (SN 1975, trú huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) để làm rõ hành vi Giết người.

Nguyễn Thị Cần tại trụ sở công an

Theo cơ quan công an, Nguyễn Thị Cần được ông P.V.T (SN 1956, trú xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn) đón về sống chung với nhau như vợ chồng từ năm 2018. Quá trình chung sống, Cần có biểu hiện mắc bệnh tâm thần.



Rạng sáng 13/2, Cần đang ngủ thì ông T. gọi dậy bắt nấu cháo, lấy rượu cho uống nên giữa Cần và ông T. phát sinh mâu thuẫn. Lúc này, Cần dùng gậy gỗ, dao và một số hung khí khác sát hại người chồng hờ.



Gây án xong, Cần kéo thi thể ông Thắng giấu vào trong cống thoát nước gần đường lên nhà rồi quay lại nhà, sau đó bỏ trốn lên rừng.



Chiều 15/2, con rể ông T. đến nhà và phát hiện Cần ngồi trước nhà, cầm búa và đinh không cho anh này vào. Một lúc sau, con rể ông T. quay lại thì Cần bỏ chạy lên rừng. Kiểm tra trong nhà, con rể ông T. phát hiện vết máu nên đã hô hào người thân cùng hàng xóm tìm kiếm ông T. đồng thời báo tin đến cơ quan công an.



Thi thể ông T. sau đó được phát hiện với nhiều vết thương trong ống cống.



Đến ngày 18/2, người dân phát hiện Cần lẩn trốn trên đồi, tay cầm theo dao nên đã báo tin tới cơ quan công an và chính quyền địa phương. Thời điểm bị triệu tập đến cơ quan công an, Cần đã ăn vỏ cây bạch đàn để sống qua 3 ngày.