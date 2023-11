Lý do người cao tuổi ‘chiếm lĩnh’ thị trường lao động ở Hàn Quốc

Ảnh: Yonhap

Dựa trên dữ liệu do Cổng thông tin việc làm bán thời gian Albamon công bố, đã có tới 3,39 triệu quảng cáo việc làm bán thời gian dành cho người cao tuổi được đăng trên nền tảng này trong 8 tháng đầu năm 2022, tăng 64,8 % so với năm 2021 và 184,6% so với năm 2020.

Trước đây, các công việc bán thời gian được ‘chiếm lĩnh’ bởi những người trong độ tuổi thanh thiếu niên tới 30. Nhưng ở thời điểm hiện tại, nhiều công việc như vậy ngày càng thu hút người cao tuổi muốn kiếm thêm thu nhập.

Những người trẻ thường muốn lựa chọn những công việc mang tính tự do thông qua các ứng dụng như đi giao đồ ăn, bởi những việc như vậy cho phép họ sắp xếp thời gian của bản thân một cách linh hoạt. Các chủ doanh nghiệp sau đó đành phải tuyển dụng người cao tuổi vào làm việc.