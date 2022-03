Lý do nghi phạm giết người tình rồi phân xác ở Ninh Bình

Tối ngày 28/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vẫn đang lấy lời khai của đối tượng Phạm Văn Dũng (SN 1985), trú tại phường Nam Bình, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, để làm rõ hành vi “giết người”.



Tại cơ quan công an, đối tượng Dũng tỏ ra khá bình thản khi khai nhận hành vi phạm tội.



Đối tượng khai, nguyên nhân dẫn đến việc giết chị T. (người tình của Dũng) là do người này không muốn ly hôn chồng để đến với mình.