Lý do ngày càng nhiều người trẻ phát hiện bị u não

Ảnh minh họa: Scripps

Đã có những ý kiến cho rằng tình trạng trên do ô nhiễm môi trường, sử dụng điện thoại di động hay các hóa chất khiến những người lao động như thợ sơn và thợ làm tóc gặp nguy hiểm.



Nhưng theo The Sun, chuyên gia hàng đầu, Tiến sĩ Rovel Colaco, nhận định số ca u não gia tăng do dân số già, những tiến bộ trong công nghệ chẩn đoán và ý thức của mọi người về nguy cơ được nâng cao hơn.



Mặc dù tập thể dục và ăn uống lành mạnh, bỏ hút thuốc, giảm uống rượu giúp ngăn ngừa tất cả các loại ung thư, lối sống không được coi là nguyên nhân chính gây ra khối u não.



Bác sĩ Colaco đánh giá: “Trong phần lớn các trường hợp, những bệnh nhân được chẩn đoán mắc u não chỉ là những người kém may mắn. Tôi nghĩ nếu điện thoại di động là nguyên nhân thì mức tăng đột biến sẽ còn lớn hơn”.



Các dấu hiệu cảnh báo bao gồm đau đầu, co giật, mờ mắt, khó nói hoặc thay đổi khi cử động, tương tự như đột quỵ.



Thống kê ghi nhận, khối u não gây ra nhiều ca tử vong ở nhóm dưới 40 tuổi hơn bất kỳ loại ung thư nào khác, giết nhiều trẻ em hơn bệnh bạch cầu, nhiều nam giới dưới 45 tuổi hơn ung thư tuyến tiền liệt và nhiều phụ nữ dưới 35 tuổi hơn ung thư vú.



Có hơn 130 loại u não đe dọa tính mạng, trong đó có nhiều loại là lành tính (không phải ung thư) nhưng vẫn gây tử vong nếu không được điều trị.



Năm triệu chứng của u não cần chú ý:



Những cơn đau đầu: Đây là những dấu hiệu phổ biến nhất của một khối u do áp lực tích tụ lên não và xuất hiện ở khoảng 50% bệnh nhân.



Thị lực thay đổi: Bao gồm nhìn mờ hoặc nhìn đôi, chuyển động mắt bất thường hoặc tầm nhìn bị hạn chế. Hiện tượng này rõ nét khi bạn đọc, xem TV hoặc đứng dậy nhanh.



Co giật: Đó là dấu hiệu đầu tiên phổ biến nhất của khối u não ở người lớn. Bệnh nhân thường bị co giật khu trú khi một phần nhỏ của não gây ra những cảm giác hoặc thay đổi bất thường, đôi khi tương tự như đột quỵ.



Chóng mặt, buồn nôn: Cảm thấy buồn nôn hoặc nôn mửa là dấu hiệu hay gặp khác của khối u não. Tuy nhiên, giống như đau đầu, các cảm giác đó có thể do nhiều nguyên nhân khác.



Mệt mỏi: Một phần tư số người bị u não cho biết họ bị mệt mỏi nghiêm trọng dẫn tới yếu ớt, chậm chạp hoặc nặng nề kéo dài dai dẳng.