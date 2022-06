Lý do Minh Tú chưa kết hôn hóa ra nằm ở bạn trai Tây?

Your browser does not support the video tag.

Clip: Minh Tú nói về việc lấy chồng (Nguồn: Wpress).

Minh Tú là chân dài nổi tiếng làng mốt Việt, tuy nhiên lại khá kín tiếng về đời tư. Gần thập kỷ hoạt động showbiz, cô chưa từng công khai người bạn trai nào ngoài rapper Andree.

Vài năm sau khi chia tay rapper nhạc Việt, Minh Tú mới hé lộ hạnh phúc mới. Cụ thể, vào cuối tháng 12/2021, Minh Tú khiến cõi mạng "dậy sóng" khi công khai bạn trai Tây. Được biết nửa kia của Minh Tú tên Chris, là người Đức.