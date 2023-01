Lý do kiểm tra nước thải trên máy bay từ Trung Quốc để ngăn Covid-19

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 4/1 cũng đã chỉ trích định nghĩa của chính quyền Bắc Kinh về số ca tử vong do Covid-19. WHO nhấn mạnh số liệu thống kê chính thức của Trung Quốc về số ca nhập viện và tử vong do mắc Covid-19 là “thiếu thực tế”.

Do đó, ông Flahault khẳng định giám sát nước thải có thể giúp các nước hiểu hơn về tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc.

“Biết được 30 - 50% hành khách đến từ Trung Quốc đang bị nhiễm bệnh là thông tin hữu ích, trong trường hợp không có số liệu đáng tin cậy”, ông Flahault nói.

Việc giám sát nước thải còn giúp các nước tìm hiểu về những biến thể mới tiềm ẩn nguy cơ làm thay đổi quỹ đạo của đại dịch, giống như những gì biến chủng Omicron đã làm vào cuối năm 2021.