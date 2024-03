Lý do không nên vắt chanh vào bún, phở đang nóng

Chanh là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào - chất dinh dưỡng chống oxy hóa thiết yếu - giúp cải thiện khả năng miễn dịch, hấp thu sắt, tăng cường sức khỏe của xương, da, tóc và mắt. Một số người thích cho chanh vào các món ăn do có hương vị thơm, chua dịu. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý bạn không vắt chanh vào thức ăn còn nóng để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng của loại quả này.

Chuyên gia dinh dưỡng Ấn Độ Juhi Kapoor đánh giá cao về chanh: “Việc sử dụng chanh thực sự quan trọng trong thói quen nấu ăn hằng ngày vì chanh chứa nhiều vitamin C - một chất dinh dưỡng thiết yếu. Cơ thể chúng ta không lưu trữ hoặc sản xuất vitamin C, do đó việc bổ sung vitamin C thường xuyên thực sự quan trọng để có sức khỏe tốt và tuổi thọ cao”.



Thói quen vắt chanh vào bún phở còn nóng không gây hại nhưng làm giảm giá trị dinh dưỡng. Ảnh: Ban Mai

Tuy nhiên, theo Indian Express, chuyên gia Kapoor cho rằng bạn nên tránh vắt chanh vào các món ăn đang nóng hổi. Vitamin C rất nhạy cảm với nhiệt và dễ bị nhiệt phá hủy. “Đây là lý do bạn không nên cho nước chanh vào thức ăn còn nóng hoặc đang nấu trên bếp. Thói quen này khiến vitamin C trong chanh bị phá hủy và bạn không thể nhận được đầy đủ lợi ích”, cô nói thêm.