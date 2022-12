Lý do khiến Mai Âm Nhạc không thể sờ bụng 6 múi của Trọng Hiếu

Mới đây Trọng Hiếu đã khép lại một năm “cháy khét” trên các mặt trận bằng MV nhảy căng đét, được đầu tư khủng có tên I’m Sorry Babe. Đây đồng thời là “món quà giáng sinh ngọt ngào” của nam ca sĩ gửi đến người hâm mộ.

Your browser does not support the video tag.

Giữ vững phong độ, Trọng Hiếu tiếp tục theo đuổi hình ảnh thời trang đẹp vô cực, cá tính, phi giới tính và phá cách. Dù diện các bộ trang phục ánh kim, crop-top, vải bóng, vải lông và vận dụng tối đa màu hồng trending của năm 2023 nhưng Hiếu vẫn cực nam tính và quyến rũ trong mắt hội chị em.