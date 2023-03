Lý do Jungkook (BTS) xóa tài khoản Instagram 52 triệu người theo dõi

Từ hồi tham gia biểu diễn bài hát chủ đề tại lễ khai mạc World Cup 2022 Qatar, Jungkook không đăng tải hay có bất cứ hoạt động nào trên mạng xã hội này. Chủ hit Still With You từng chia sẻ anh không có nhiều hứng thú với việc dùng mạng xã hội.



Hình ảnh trên tài khoản Instagram cá nhân của Jungkook trước khi bị xóa.

Thời gian trước đó khi cả nhóm BTS dùng chung Twitter, ca sĩ sinh năm 1997 từng có thời gian ngưng hoạt động mạng xã hội suốt nhiều tháng.