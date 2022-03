Lý do Jo In Sung chưa kết hôn

Trong chương trình Somehow Boss 2 lên sóng ngày 3/3, Jo In Sung đã chia sẻ lý do anh chưa lập gia đình dù đã 42 tuổi.

Cụ thể, trong khi phục vụ quán ăn theo kịch bản của chương trình, khách hàng lớn tuổi đã hỏi Jo In Sung liệu có phải anh đang giúp mẹ vợ bán quán ăn. Tài tử sinh năm 1981 giải thích rằng mình chưa kết hôn. "Cháu không thể kết hôn, chứ không phải là không chịu", nam diễn viên trả lời các vị khách.