Lý do iPhone 14 và iPhone 14 Plus thất bại

Apple có lẽ đã tính toán sai khi xác định phân khúc thị trường của dòng iPhone 14. Ảnh: Cnet.



Ngày càng có nhiều thông tin cho thấy doanh số bán ra iPhone 14 và iPhone 14 Plus thấp hơn dự kiến. Đặc biệt, model màn hình lớn, giá rẻ của Apple bán chậm hơn cả iPhone SE 3 và iPhone 13 mini. Trong khi chính iPhone 13 mini bị hãng khai tử để nhường chỗ cho iPhone 14 Plus, hi vọng tạo ra cú hích mới trên thị trường.

Tính toán sai lầm

Đã xuất hiện báo cáo về việc Apple phải thay đổi cơ cấu sản xuất của dòng iPhone 14. Theo Digitimes, chuỗi cung ứng được yêu cầu giảm 40% sản lượng iPhone 14 Plus.

Thậm chí nguồn tin của The Information cho rằng Táo khuyết tạm ngưng sản xuất model này trong khi chờ đánh giá lại nhu cầu thị trường. 2 nhà cung cấp giấu tên cho biết sản lượng bị cắt giảm lần lượt là 70% và 90%.