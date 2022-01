Lý do học sinh tiểu học tại TP. Hồ Chí Minh chưa có lịch đến trường học trực tiếp?

"Thực tế hiện nay có những cơ sở mầm non thiếu giáo viên, bảo mẫu. Tuy nhiên, Sở đã có chuẩn bị về thời gian và kế hoạch bổ sung cho những nơi bị thiếu. Sở cũng tham mưu các quận, huyện để tuyển giáo viên còn thiếu".

Cũng liên quan đến bậc học mầm non, trước tình trạng không ít giáo viên về quê không trở lại TP. Hồ Chí Minh, đại diện Sở GD&ĐT cho biết Sở đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non chuẩn bị đón trẻ và học sinh trở lại trường, trong đó chuẩn bị cả về nhân sự.

Theo ông Trọng, những học sinh đi học trực tiếp trên cơ sở đồng thuận của phụ huynh và đảm bảo an toàn, an toàn tới đâu, đón trẻ tới đó.

"TP. Hồ Chí Minh đã là vùng xanh, ngay từ giai đoạn khởi động lại dạy học trực tiếp cho lớp 9 và 12, Sở GD&ĐT đã thống nhất không cấm bán trú, nội trú mà tùy vào điều kiện để thực hiện. Trong các buổi giao ban, chúng tôi yêu cầu các cơ sở giáo dục bình thường hóa các hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học của học sinh.

Về đảm bảo khoảng cách khi trẻ đi học, đây là quy định chung trong phòng, chống dịch và phải tuân thủ theo nguyên tắc an toàn này, theo Bộ tiêu chí an toàn của giáo dục do UBND TP ban hành", ông Trọng nói.