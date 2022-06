Lý do Hồ Ngọc Hà thích 'tim đập mạnh' trước khi diễn

Một trong những ca khúc mà Hồ Ngọc Hà được chú ý khi thể hiện trên sân khấu được thiết kế như một thành đường âm nhạc là Biển Cạn. Đây là bài hát đã từng được Cẩm Vân, Lệ Quyên thể hiện khá nhiều lần trước đó, và khi Hà Hồ hát lại cũng đã mang đến một màu âm nhạc hoàn toàn khác.

Trong một bản thu âm được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều ý kiến dân mạng cho rằng nữ ca sĩ hát không rõ lời nhưng với những khán giả được xem trực tiếp đã nói lên ý kiến của mình rằng họ nghe rõ từng chữ chứ không phải như bản thu.



Hồ Ngọc Hà hát Biển Cạn theo cảm xúc riêng của mình

Your browser does not support the video tag.

Ca khúc Biển Cạn do Hà Hồ thể hiện được quay lại bằng điện thoại



Một số cư dân mạng nhận xét cô hát không rõ lời