Lý do Hồ Ngọc Hà có vóc dáng 'đỉnh' dù là mẹ 3 con

Ca sĩ, diễn viên Hồ Ngọc Hà hiện tại là mẹ bỉm sữa nổi tiếng nhất nhì của showbiz Việt. Cô không chỉ được ngưỡng mộ bởi tài năng, gia đình hạnh phúc mà còn ở thái độ kiên trì trong việc giữ gìn vóc dáng sau mỗi lần sinh nở.

Trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà chia sẻ những video kiên trì tập gym, duy trì vóc dáng, sức khỏe. Cô viết: "Đây là cách giúp Hà luôn giữ thể lực ở trạng thái tốt nhất".