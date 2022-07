Lý do hệ thống tên lửa phòng không Viking và Vityaz của Nga có tiềm năng xuất khẩu?

So với phiên bản Buk-M2 trước đây, Viking/Buk-M3 trang bị hệ thống máy tính hoàn toàn mới, kèm theo đó là hệ thống dữ liệu khổng lồ được truyền tốc độ cao và khả năng phân tích, tính toán tốt hơn nhiều. Ngoài ta, một trong những điểm khác biệt dễ nhận ra nhất ở Viking/Buk-M3 so với các phiên bản trước là tên lửa được đặt trong ống phóng kiêm ống bảo quản, qua đó giúp cải thiện tuổi thọ cho tên lửa cũng như tăng cường mức độ an toàn.

Viking được đặt trên xe bánh xích 9А317МE TELAR mang theo một radar mạng pha đa chức năng cùng 6 ống phóng tên lửa 9M317M có tầm bắn hiệu quả 65km và độ cao tối đa 25km. Đạn 9M317M sử dụng nhiên liệu rắn, tốc độ tối đa 3.000m/s (tương đương gần Mach 10), đầu đạn nặng 62kg áp dụng phương thức nổ cận đích và tạo chùm mảnh định hướng. Tên lửa được lắp đầu tự dẫn đa chế độ gồm chế độ quán tính có hiệu chỉnh vô tuyến ở pha giữa và radar di động doppler chủ động ở pha cuối trong hành trình bay. Một tiểu đoàn Viking bao gồm 6 xe phóng, có thể cùng lúc theo dõi và tiêu diệt 36 mục tiêu, và 12 xe phóng chấp hành-tiếp đạn 9A316M mang tới 12 tên lửa.

Xe bánh xích 9A383E TELAR mang 4 tên lửa trong hệ thống Viking/Buk-M3. Ảnh: RecoMonkey.

Bên cạnh đó, nhà sản xuất cũng cung cấp cho khách hàng nước ngoài một tùy chọn khác là xe bánh xích 9A383E TELAR mang 4 tên lửa 9M83ME với khả năng vươn tới khoảng cách 100km và độ cao 40km.