Lý do hàng loạt chi nhánh F88 bị công an TP.HCM khám xét

Công an TP.HCM phối hợp Công an quận Gò Vấp và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C02, Bộ Công an) phong tỏa và khám xét hàng loạt chi nhánh của Công ty F88 tại TP. HCM.

Không chỉ riêng trụ sở của Công ty F88 tại quận Gò Vấp, rất nhiều chi nhánh khác của công ty này tại TP.HCM cũng bị Công an TP phối hợp công an quận, huyện, TP Thủ Đức khám xét, như chi nhánh văn phòng Công ty F88 trên đường Trần Quang Khải (quận 1), chi nhánh của F88 trên đường Đỗ Xuân Hợp, Kha Vạn Cân (TP Thủ Đức), chi nhánh ở đường Nguyễn Văn Quá (quận 12), chi nhánh trên đường Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú)... Theo Công an TP, việc khám xét được thực hiện tại Công ty F88 ở quận Gò Vấp để điều tra về các hoạt động cho vay và cưỡng đoạt tài sản theo kiểu “khủng bố”. Công ty F88 được thành lập năm 2013, hoạt động trong lĩnh vực cầm đồ, cho vay tín dụng. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều khách hàng, "núp" dưới vỏ bọc hoành tráng bề ngoài, thực chất hoạt động bên trong của hệ thống này chính là cho vay cầm đồ theo kiểu “tín dụng đen”.