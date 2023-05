Lý do đằng sau việc người bán hàng dùng khăn để lau thịt

Lý do người bán hàng dùng khăn lau thịt Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội), dùng khăn lau thịt là hành động của người bán hàng ở hầu hết các chợ ốc. Khi bày biện cả phản thịt lớn như thế, muốn hấp dẫn người mua, người bán đã dùng khăn lau thịt. Hành động này xuất phát từ 2 lý do chính.

Thế nên, người bán hàng sẽ chuẩn bị một chiếc khăn để thỉnh thoảng lau nhẹ bề mặt miếng thịt, loại bỏ phần máu thừa, giúp miếng thịt tươi ngon, hấp dẫn hơn.

Hai là, dùng khăn lau thịt giúp thấm nước. Bởi vì khách hàng sẽ luôn muốn mua được những miếng thịt tươi ngon, căng ẩm nên nhiều người bán có thể phun chút nước vào miếng thịt. Điều này giúp thịt giữ được độ tươi ngon, bắt mắt.

Chưa kể, nhiều chủ cửa hàng có hành vi gian lận thương mại sẽ bơm nước vào thịt để tăng trọng lượng, kiếm thêm lãi. Khi phun hoặc bơm nước vào thì chuyện rỉ nước sau đó rất khó tránh. Nếu để nguyên miếng thịt như vậy đem bán cho khách thì sẽ bị phát hiện dễ dàng. Lúc này, người bán thỉnh thoàng dùng khăn lau thịt sẽ thấm được phần nước chảy ra. Miếng thịt sẽ luôn khô ráo, tươi ngon, hấp dẫn hơn.

Dùng khăn lau thịt ở những hàng bán thịt thủ công được khuyên dùng nhưng cần đúng cách

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, việc dùng khăn lau thịt giúp miếng thịt tươi ngon hơn. Do đó, việc làm này được khuyến khích. Tuy nhiên, nó cần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Mỗi người bán hàng nên có vài khăn lau thịt để dùng trong một buổi bán. Sau mỗi buổi dùng xong nên bỏ đi để thay khăn mới. Hoặc nếu dùng lại thì cần phải giặt sạch, phơi khô cho những lần sử dụng tiếp theo. Có như vậy, những miếng thịt mới đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.