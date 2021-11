Lý do Đàm Vĩnh Hưng rút khỏi vai Ngọc Hoàng trong 'Táo quân'

Năm 2020, Đàm Vĩnh Hưng bị đau lưng khi vào vai Ngọc Hoàng trong chương trình chào đón xuân Tân Sửu vì phải khoác bộ trang phục nặng 20 kg lên sân khấu.

Hà Lan