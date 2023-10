Lý do con gái Madonna hay bị chê, con gái Michael Jackson dễ tạo thiện cảm

Một cư dân mạng bình luận: "Lourdes không nên thường xuyên sử dụng yếu tố gây sốc trong mọi việc mà cô ấy làm như vậy. Nếu cô ấy có một giọng hát ấn tượng, hãy cứ tập trung thể hiện giọng hát của mình, để công chúng có thể tập trung thưởng thức giọng hát của cô ấy".

Một cư dân mạng khác lên tiếng: "Công chúng sẽ rất sửng sốt nếu con cái của một ngôi sao học hành tới nơi tới chốn và có một công việc rõ ràng, cụ thể, tạo ra những đóng góp thực tế cho xã hội, thay vì theo đuổi phong cách khoe thân, rồi nói đó là đẩy lùi giới hạn trong quan niệm của cộng đồng".

Một người đưa ra ý kiến nhận được nhiều sự hưởng ứng: "Có lẽ cô ấy nên biết rằng để thu hút sự chú ý của công chúng, cô ấy còn có thể nỗ lực để là một nghệ sĩ trẻ đẳng cấp, duyên dáng. Vẻ đẹp của một phụ nữ gợi cảm một cách đẳng cấp ngày càng hiếm thấy trong giới showbiz hiện nay".



Lourdes Leon bên mẹ ruột - nữ ca sĩ Madonna (Ảnh: Daily Mail).

Trong bước đầu khởi nghiệp, Lourdes Leon đã luôn theo đuổi phong cách sexy gợi cảm, nhiều khi ở mức độ gây sửng sốt. Lourdes đang thử sức với công việc của một người mẫu thời trang, vũ công và ca sĩ.

Các thành tựu trong công việc của Lourdes chưa có nhiều, cô cũng chưa cho thấy những bước đi sắc nét. Dù vậy, phong cách sexy táo bạo của cô là điều đã được biết tới trong những năm gần đây.