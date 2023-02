Lý do chung cư giảm giá tiền tỷ vẫn ít người mua

“Các dự án đang xây dựng chưa thể thu hút được người mua nhà dù chiết khấu cao. Người mua đang chờ giảm thêm hoặc chuyển hướng sang các chung cư cũ để tránh rủi ro”, ông Huy nói.

Giao dịch giảm mạnh

Theo khảo sát của đơn vị nghiên cứu bất động sản CBRE Việt Nam, mức chiết khấu dao động từ 20% đến 45% tuỳ thuộc vào tiến độ thanh toán cũng như các khuyến mãi khác đi kèm. Các chủ đầu tư chiết khấu cao do gặp nhiều áp lực về tài chính, cũng như dự án còn đang ở giai đoạn chưa hoàn thiện toàn bộ hồ sơ pháp lý.

Lý giải hiện tượng chung cư nguồn cung ít nhưng giao dịch không nhiều, bà Dương Thuỳ Dung, Trưởng bộ phận nghiên cứu CBRE Việt Nam, cho biết, giá căn hộ bị đẩy lên quá cao so với mặt bằng tài chính của người mua. Giá bán căn hộ chung cư trung bình tại Hà Nội vào khoảng 50 triệu đồng/m2, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm trước. Dự án chung cư cũ, mức giá trung bình khoảng 30 triệu đồng/m2, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

“Tình hình bán hàng bị ảnh hưởng tiêu cực bởi các vấn đề thắt chặt tín dụng và môi trường lãi suất tăng khiến tốc độ bán chậm lại”, bà Dung cho hay.