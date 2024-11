Lý do chủ đầu tư dự án bất động sản có tiền nhưng không được trả nợ

Công an tỉnh Bình Dương kết luận, hai thoả thuận đặt cọc quyền mua nhà ở hình thành trong tương lai trị giá 496 tỷ đồng tại dự án Khu nhà ở Công ty Phú Quang được ký bởi ông Trần Văn Ngô và ông Nguyễn Văn Lợi không có thật về nội dung giao dịch, mà nhằm tạo ra để vay vốn ngân hàng đầu tư vào dự án. Do đó, không có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vừa ra thông báo kết thúc điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Khu nhà ở Công ty Phú Quang ở phường Vĩnh Phú (TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương). Dự án này do Công ty CP Kinh doanh Xây dựng Dịch vụ và Tư vấn Phú Quang có trụ sở tại TP. Thủ Đức (TPHCM), làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích hơn 31 ha với tổng mức đầu tư 3.861 tỷ đồng. Ngoài số căn hộ và nền đất thương mại, dự án còn có hơn 3.000 căn nhà ở xã hội. Không có thật về nội dung giao dịch Để có nguồn vốn thực hiện dự án, Công ty Phú Quang đã liên hệ với một số tổ chức tín dụng, trong đó có Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) để vay vốn. Sau đó, Công ty Phú Quang đã ký 5 hợp đồng tín dụng với Vietbank để vay hơn 466 tỷ đồng. Do khoản vay đã quá hạn mức cấp tín dụng cho một dự án nên phải lập ra một nhóm vay “hợp vốn”. Nhóm này gồm Công ty Hoàng Ngân, Công ty Đông Hải, ông Trần Dũng, ông Trần Văn Ngô, ông Nguyễn Trung Chính đứng tên vay giúp cho Công ty Phú Quang với tổng số tiền 1.181,5 tỷ đồng. Ngược lại, Công ty Phú Quang có trách nhiệm dùng tài sản để bảo lãnh cho nhóm vay, trả vốn và tiền lãi cho Vietbank. Trong đó, khoản vay của ông Trần Văn Ngô, Vietbank giải ngân 496 tỷ đồng. Công ty Phú Quang ký với ông Trần Văn Ngô thoả thuận đặt cọc quyền mua nhà ở hình thành trong tương lai của dự án Khu nhà ở Công ty Phú Quang. Cụ thể, ngày 29/7/2019, Công ty Phú Quang và ông Trần Văn Ngô ký kết “Thỏa thuận đặt cọc quyền mua nhà ở hình thành trong tương lai” số 01/2019/TTĐC đối với tất cả các nền đã phân lô thuộc lô KL5 và KL7 trên đường N2 và một phần các nền đất đã phân lô KL2 trên đường D9. Ông Ngô đặt cọc cho Công ty Phú Quang số tiền 255 tỷ đồng. Chủ đầu tư cam kết trong vòng 6 tháng sẽ ký kết hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai. Nếu không thực hiện được, Công ty Phú Quang phải mua lại các lô đất trên với giá 350 tỷ đồng. Đến ngày 26/12/2019, Công ty Phú Quang và ông Ngô tiếp tục ký kết “Thỏa thuận đặt cọc quyền mua nhà ở hình thành trong tương lai” số 02/2019/TTĐC với tất cả các nền thuộc lô KL19 và KL20, một phần các nền thuộc lô KL18 (nền số 10-25) và một phần nền thuộc lô KL21 (nền số 1-7 và nền 33-39). Ông Ngô đặt cọc cho Công ty Phú Quang 241 tỷ đồng. Tương tự như hợp đồng trước, chủ đầu tư cam kết trong vòng 6 tháng sẽ ký kết hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương. Nếu không thực hiện, Công ty Phú Quang hoàn cọc cho ông Ngô với số tiền 241 tỷ đồng x 15%/năm x tổng thời gian từ lúc Công ty Phú Quang nhận tiền cọc đến lúc công ty chuyển lại tiền cho ông Ngô. Sau đó, ông Ngô đã thế chấp quyền phát sinh từ hai “Thỏa thuận đặt cọc quyền mua nhà ở hình thành trong tương lai” này cho Vietbank để vay tiền 496 tỷ đồng, bằng hai hợp đồng tín dụng số PHTP.CN.04170719 ngày 29/7/2019 và PHTP.CN.01211219 ngày 27/12/2019. Toàn bộ số tiền vay 496 tỷ đồng, ông Ngô đồng ý cho Vietbank chuyển vào tài khoản của Công ty Phú Quang để thanh toán tiền cọc theo biên bản thoả thuận ba bên giữa ông Trần Văn Ngô, Vietbank và Công ty Phú Quang. Sau đó, Công ty Phú Quang không thực hiện được thoả thuận nên đã mời ông Ngô lên làm việc nhưng ông Ngô không đến. Ngày 28/1/2022, Công ty Phú Quang mang 280 tỷ đồng đến Hội sở Vietbank nộp tiền vào tài khoản của Công ty Phú Quang để trả nợ hai khoản tiền vay của ông Ngô, nhưng phía Vietbank từ chối nhận khoản tiền này. Đến tháng 11/2021, bà Đặng Hồng Thi được ông Ngô uỷ quyền gửi đơn tố giác tội lừa đảo trong thoả thuận đặt cọc quyền mua nhà ở hình thành trong tương lai đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương. Đầu tháng 5/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương có thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm số 866/TB-CSKT gửi ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Phú Quang và quyết định số 61/QĐ-CSKT về việc khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra dự án Khu nhà ở Công ty Phú Quang. Sau hơn 2 năm điều tra, đến ngày 7/6/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ra thông báo kết thúc điều tra vụ án hình sự. Tại quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 1916/QĐ-CSKT-Đ2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương nêu rõ, hai thoả thuận đặt cọc quyền mua nhà ở hình thành trong tương lai trị giá 496 tỷ đồng tại dự án Khu nhà ở Công ty Phú Quang được ký bởi ông Trần Văn Ngô và ông Nguyễn Văn Lợi không có thật về nội dung giao dịch, mà nhằm tạo ra để vay vốn ngân hàng đầu tư vào dự án. Do đó, không có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phải chính chủ mới được tất toán Theo ông Nguyễn Xuân Dũng, Tổng giám đốc Công ty Phú Quang, bản chất vụ việc là Vietbank tạo ra cách giải ngân thông qua người của ngân hàng chỉ định. Còn tài sản đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc, trả lãi là Công ty Phú Quang. Trong khi Công ty Phú Quang phải chịu lãi vay và tiền phạt quá hạn lên đến 14-15%/năm thì khoản tiền đủ trả nợ tất cả các khoản vay của Công ty Phú Quang “treo” tại Vietbank chỉ được hưởng mức lãi suất không kỳ hạn vài phần trăm một năm. “Với tình trạng có tiền nhưng không được trả nợ, những năm qua Công ty Phú Quang đã phải gánh lãi suất và tiền phạt lên đến vài trăm tỷ đồng. Nếu tình hình này kéo dài, sẽ phát sinh thêm số tiền lãi rất lớn, gây thiệt hại cho công ty”, ông Dũng nói. Trong văn bản số 267/2022/CV-TGD, phía Vietbank cho biết, hợp đồng đặt cọc quyền mua nhà ở hình thành trong tương lai số 02/2019/TTĐC ngày 26/12/2019 là thoả thuận giữa Công ty Phú Quang và ông Ngô. Do đó, việc tất toán khoản cấp tín dụng liên quan đến hợp đồng này chỉ được thực hiện khi có ý kiến của các bên liên quan đến hợp đồng, cụ thể là ông Ngô - bên vay trong hợp đồng tín dụng ký kết với Vietbank. Duy Quang