Lý do BoA để đàn em Taeyeon làm leader GOT The Beat

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với Look Me Up trên kênh Youtube 1theK Originals, ca sĩ solo huyền thoại của Kpop - BoA đã chơi một trò chơi nhỏ khi tự tìm kiếm tên mình trên internet, qua đó xác nhận hay vạch trần về những thông tin lan truyền trên mạng.



BoA trên Look Me Up