Lý do bất ngờ Adidas đóng cửa nhà máy sử dụng robot tại Đức, sang Việt Nam

Phát biểu tại Diễn đàn Cấp cao về Công nghiệp 4.0 đang diễn ra tại Hà Nội ngày 6/12 do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức, TS. Mary C. Hallward Driemier, Cố vấn kinh tế cấp cao về tài chính, năng lực cạnh tranh và đổi mới sáng tạo (Ngân hàng Thế giới - WB) cho biết, dẫu thế giới đang có xu hướng đi vào công nghệ 4.0, nhưng ở các ngành công nghệ khác nhau, sự ứng dụng công nghệ khác nhau và cần có sự sàng lọc để thành công.

Đại diện WB khẳng định, việc xác định được thành tựu ứng dụng công nghệ 4.0 vào những lĩnh vực nào để có giá trị gia tăng tốt sẽ giúp các quốc gia tránh được việc đầu tư dàn trải.

Nước lợi thế về lao động, nhân lực sẽ thất thế?

"Các ngành khác nhau đang đối mặt thách thức khác nhau, Việt Nam hiện có một số ngành quan trọng như xuất khẩu ứng dụng, đây là cơ hội cho ứng dụng công nghệ mới. Để tận dụng được thời cơ và vượt qua thách thức, khuôn khổ chính sách của Việt Nam cần phải dựa trên 3 chữ C: Capability (năng lực), Competition (cạnh tranh), Connection (kết nối) để sản sinh ra những mô hình kinh doanh mới", bà Mary C. Hallward - Driemier nói.

TS. Mary C. Hallward Driemier, Cố vấn kinh tế cấp cao về tài chính, năng lực cạnh tranh và đổi mới sáng tạo (Ngân hàng Thế giới - WB)

Theo đại diện của WB, nhân lực, kỹ năng số, khả năng hấp thu công nghệ, thích ứng, linh hoạt trong tương lai quyết định sự thành công của một quốc gia, đây là nhân tố tổng hợp đảm bảo sự chuyển đổi của nền kinh tế thành công.