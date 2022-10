Lý do bạn nên sắm áo khoác màu be cho tủ đồ mùa lạnh

Áo khoác màu be là món thời trang nên có trong tủ đồ mùa lạnh của chị em.

Có nhiều lý do khiến áo khoác màu be trở thành item đáng sắm. Kiểu áo này có màu sắc nhã nhặn, trung tính nên kết hợp được với hầu hết các món đồ trong tủ quần áo. Không chỉ dễ mặc, áo khoác màu be còn là chìa khóa mang đến sự tinh tế, thanh lịch cho tổng thể trang phục. Ngắm nhìn một loạt cách diện áo khoác màu be sau đây, bạn chắc chắn sẽ muốn sắm ngay vài chiếc, để hoàn thiện style mùa lạnh.

Không khó để chị em diện đẹp combo áo khoác màu be + quần âu đồng bộ. Hãy layer bên trong bộ đôi này một chiếc áo đen, bạn sẽ có được outfit hài hòa, đẹp mắt. Ngoài ra, công thức trên còn rất thanh lịch, trang nhã nên bạn có thể diện trong nhiều hoàn cảnh, như đi làm hay khi tham dự các sự kiện trang trọng.