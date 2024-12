Lý do Apple ngừng bán iPhone 14 và iPhone SE tại châu Âu

Apple gỡ iPhone 14, iPhone 14 Plus và iPhone SE thế hệ ba trên các cửa hàng trực tuyến tại hầu hết các nước châu Âu. iPhone 14 dùng cổng sạc Lightning nên sẽ bị cấm bán tại EU từ ngày 28/12. Ảnh: Apple Quyết định này của Apple là do một quy định mới của EU chính thức có hiệu lực từ ngày 28/12, yêu cầu các tất cả thiết bị điện tử sử dụng sạc dây – bao gồm smartphone, máy tính bảng, máy ảnh, bàn phím, chuột… phải trang bị cổng USB-C trong khối. Tuy nhiên, hiệu lực thi hành với laptop muộn hơn, từ tháng 4/2026. Như vậy, bộ ba iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone SE thế hệ ba gần như biến mất tại đây, trừ số ít nước như Thụy Sĩ. Quy định áp dụng cho tất cả iPhone bán ra sau ngày 28/12, ngay cả khi chúng thuộc đời cũ. Dù iPPhone 15 và iPhone 16 dùng cổng USB-C, iPhone 14, iPhone 14 Plus và iPhone SE vẫn dùng cổng Lightning để sạc. Anh rời EU năm 2020 nên không chịu quy định này. Bắc Ireland bị ảnh hưởng vì vẫn tham gia thị trường chung. Theo MacRumors, Apple bắt đầu loại bỏ bộ ba iPhone nói trên tại thị trường EU từ tuần trước và sẽ tiếp tục làm như vậy trong vài ngày tới. “Táo khuyết” được cho là sẽ giới thiệu iPhone SE thế hệ bốn dùng cổng USB-C vào tháng 3/2025, vì vậy, thiết bị sẽ nhanh chóng trở lại EU. iPhone 14 và iPhone 14 Plus nhiều khả năng bị ngừng sản xuất trong tháng 9/2025 dù có quy định USB-C hay không. Ủy ban châu Âu cho biết, các bộ sạc bị vứt bỏ và không sử dụng gây ra gần 11.000 tấn rác thải điện tử mỗi năm. Các bước tiếp theo của khu vực nhằm giảm lãng phí là nhắm vào những dây cáp vẫn bán kèm với nhiều thiết bị, đồng thời thiết lập tiêu chuẩn cho các bộ sạc không dây khi công nghệ chín muồi. (Theo Macrumors, Notebookcheck)