Trang Eat this not that chỉ ra lý do ăn hạnh nhân giúp cắt giảm lượng calo.

Hạnh nhân chứa chất béo và protein không bão hòa đơn và đa. Ảnh: Thanh Ngọc Nếu bạn muốn ăn một món ăn nhẹ tránh được lượng calo không tốt cho sức khỏe, có thể lựa chọn hạnh nhân. Hạnh nhân chứa chất béo và protein không bão hòa đơn và đa, thay vì chỉ chứa carbohydrate, giúp giữ lượng đường trong máu ổn định cho đến bữa ăn chính hoặc bữa ăn nhẹ tiếp theo. Hạnh nhân có lượng calo thấp hơn so với quả óc chó và quả hồ trăn. Tuy nhiên, hạnh nhân có ít axit béo omega-3 so với quả óc chó. Vì vậy, tùy thuộc vào chế độ dinh dưỡng và mục tiêu, bạn có thể ăn kết hợp các loại hạt để nhận đầy đủ chất dinh dưỡng. Ngoài ra, hạnh nhân là một món ăn nhẹ lành mạnh hoặc bổ sung cho nhiều bữa ăn khác nhau. Chẳng hạn, hạnh nhân có thể được chế biến ở dạng rang, ướp muối, cắt nhỏ hoặc để nguyên. Theo nghiên cứu về tác động của hạnh nhân đối với thói quen ăn uống được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Châu Âu, những người ăn hạnh nhân có những thay đổi trong hormone điều chỉnh sự thèm ăn. Những hormone này góp phần làm giảm lượng thức ăn nạp vào. Những thay đổi nhỏ, tích cực trong lối sống cũng có thể có tác động trong thời gian dài hơn. Khi thực hiện những thay đổi nhỏ, bền vững, bạn có nhiều khả năng cải thiện sức khỏe tổng thể của bản thân về lâu dài.