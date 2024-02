Lý do AirPods hay bị hỏng một bên tai nghe và cách phòng tránh

Để tránh việc AirPods bị hỏng một bên như vậy, bạn hãy kết nối AirPods vào thiết bị của mình, sau đó mở Settings ( Cài đặt ), bấm vào AirPods bên dưới Apple ID. Sau đó kéo xuống, bấm vào tùy chọn Microphone . Tại đây, bạn có thể chọn giữa Automatically Switch AirPods (Tự động chuyển đổi giữa 2 bên tai nghe), Always Left AirPod (Luôn chọn tai nghe bên trái), hoặc Always Right AirPod (Luôn chọn tai nghe bên phải).

Nguồn: internet

Đa số người dùng vẫn để tùy chọn đầu tiên vì việc tự động chọn tai nghe có vẻ thuận tiện, nhưng nếu bạn để ý thấy rằng một bên tai nghe nhanh hết pin hơn, chứng tỏ máy thường xuyên chọn bên đó làm micro. Trong trường hợp này, bạn hãy chọn một trong 2 tùy chọn còn lại để 2 bên được cân bằng. Như vậy, AirPods của bạn sẽ bền hơn.

Ngoài ra, bạn cũng nên thường xuyên lau sạch hộp sạc, tránh trường hợp một bên sạc bị bụi bẩn, dẫn đến đặt 2 tai nghe vào mà chỉ một bên được sạc mà thôi.