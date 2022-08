Lý do 6 bị cáo vụ án ‘Tịnh thất Bồng Lai’ đồng loạt kêu oan?

Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên viết trong đơn “các cơ sở giám định để buộc tội tôi là hoàn toàn sai và không đúng quy định pháp luật. Điều oan ức nhất cho tôi là tất cả video clip cho rằng tôi vi phạm là hoàn toàn không phải do tôi làm ra. Tất cả video clip này là do người khác quay, người khác đăng, tôi hoàn toàn không liên quan, cũng như không biết về các clip này”.

Nhóm luật sư đề nghị đình chỉ điều tra với Lê Thu Vân

Diễn biến mới nhất, nhóm luật sư của nhóm này vừa gửi đơn đến Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Long An đề nghị đình chỉ điều tra bị can, đình chỉ điều tra vụ án đối với bà Lê Thu Vân (65 tuổi).

Hành vi của bà Lê Thu Vân bị xác định là do có lời nói trong sự kiện ngày 12/12/2019 tại Công an huyện Đức Hoà khi nhóm “Tịnh thất Bồng Lai” kéo đến đây đòi… Diễm My. Bà Vân bị cho là đứng trước trụ sở Công an huyện Đức Hoà và có phát ngôn trước đám đông tụ tập là “Công an huyện Đức Hoà bắt cóc người bà con ơi! Công an huyện Đức Hoà bắt cóc con người ta không thả ra nè…”.

Bị can Lê Thu Vân.

Khi vào cuộc điều tra, Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố bị can số 12/QĐ-ANĐT ngày 10/5/2022 đối với bà Lê Thu Vân về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Nhưng khi đó, bà Vân không có mặt ở nơi cư trú là “Tịnh thất Bồng Lai” và nơi đăng ký thường trú là quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ nên cơ quan điều tra chưa bắt tạm giam được, chờ bắt được sẽ xử lý sau.