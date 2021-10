Lý do 2022 sẽ là năm của BTS

Theo Variety, album Be (phát hành tháng 10/2020) đủ điều kiện xuất hiện tại Grammy ở hạng mục Album của năm. Khán giả sẽ không lấy làm ngạc nhiên nếu album phòng thu tiếng Hàn thứ 5 của BTS chẳng những được đề cử, mà còn ẵm luôn giải thưởng.

“Có tên trong bất kỳ hạng mục nào cũng là vinh dự lớn. Đặc biệt với riêng BTS, đây còn là sự thừa nhận tài năng và mức độ ảnh hưởng của nhóm nói riêng, sự phổ biến Kpop ở thị trường Bắc Mỹ nói chung”, Variety viết.

Be ban đầu chỉ là “phép thử” của BTS nhưng không ngờ lại biến thành bước đột phá vượt cả mong đợi. Đan cài các yếu tố pop, hip hop, electronica, disco và thậm chí cả dân gian, album đã được quảng bá trong loạt show diễn trực tiếp ở American Music Awards, sân vận động Olympic Seoul, chương trình Good Morning America ​​và The Late Late Show With James Corden.

Chễm chệ đầu bảng xếp hạng Billboard 200 chỉ sau thời gian ngắn phát hành, Be còn ghi nhận lượng đĩa bán ra hơn 2,6 triệu bản toàn cầu. Chuỗi chương trình MTV Unplugged cũng nhờ Be mà được khán giả quan tâm trở lại.

“Mặc dù chưa thể khẳng định chắc chắn điều gì, BTS vẫn có khả năng xuất hiện ở hạng mục Kỷ lục của năm và Bài hát của năm”,Variety viết thêm.

Ngày 21/10, BTS xác nhận đã rời Sony Music - đơn vị phát hành nhạc trực thuộc hãng thu âm Columbia Records - hãng thu âm hàng đầu tại Mỹ, và gia nhập "ông lớn" Universal Music Group (UMG). Động thái này báo hiệu cho tương lai đầy bất ngờ và những cú nhảy mới của nhóm.

Không chỉ riêng BTS, cây bút từ Variety cho rằng các sản phẩm sau đây cũng chứng tỏ tiềm năng “không phải dạng vừa” ở Grammy gồm The Album của BlackPink xếp vị trí thứ 2 Billboard 200 với các màn hợp tác cùng Lady Gaga và Selena Gomez, nhóm SuperM với album chiếm lĩnh hạng 2 trên Billboard 200 là SuperOne.