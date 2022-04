Ly cà phê ở Lâm Đồng có giá 7,2 triệu đồng: Chủ quán nói gì?

Loại cà phê này là sự pha chế kết hợp với các nguyên liệu đặc biệt như cà phê, trứng, mật ong rừng, sữa ong chúa và một số loại rượu ngoại. Sau khi pha chế được đốt trực tiếp bằng bình ga mini theo dạng khò do chính tay chủ quán cà phê thực hiện và trình diễn trước mặt thực khách.

Ngay sau đó, Cục quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng và cơ quan chức năng của TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã vào cuộc để kiểm tra, xác minh thông tin. Cơ quan chức năng sau đó đã lập biên bản quán cà phê trên do trong menu của quán không có thức uống có tên “Phượng hoàng lửa”.

Theo Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng, giá cả sản phẩm là do đơn vị bán hàng tự quyết định, ngoại trừ những mặt hàng thuộc Nhà nước quản lý giá. Do đó, việc bán ly cà phê có giá ra sao do các cơ sở, gia đình kinh doanh tự quyết nhưng phải niêm yết giá công khai.

THẢO NGUYÊN