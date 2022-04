Lý Bình mang 88 lượng vàng và kim cương 2 tỷ hỏi cưới Phương Trinh Jolie

Lý Bình chăm sóc chu đáo cho bạn đời trong lễ cưới. Trước khi kết hôn, họ đã dọn về sống chung một nhà và cùng tập trung phát triển công việc kinh doanh.

Cô dâu - chú rể trao nhau khoảnh khắc ngọt ngào sau khi hoàn thành các nghi thức cưới. Cả hai chuẩn bị cho hôn lễ suốt vài tháng qua. Họ đi Phú Quốc gần 10 ngày để chụp ảnh cưới và du lịch hồi tháng trước.

Lễ cưới của cặp đôi sẽ diễn ra chiều cùng ngày tại một nhà hàng sang trọng. Họ mời 300 khách, chủ yếu là bạn bè người thân và tổ chức riêng tư, hạn chế truyền thông tác nghiệp.

Phương Trinh Jolie sinh năm 1988, hoạt động nghệ thuật với vai trò diễn viên, ca sĩ. Cô từng phát hành các MV Nếu yêu thương là chuyện một người, Em không muốn cô đơn, Yêu đi, Nobody Like You... Cô cũng ghi dấu ấn ở lĩnh vực phim với các dự án Bò cạp tím, Mẹ chồng nàng dâu, Hoa phù dung, Kẻ thù giấu mặt, Gia đình là số một...

Lý Bình sinh năm 1991, được biết đến từ sau danh hiệu quán quân cuộc thi Ngôi sao mới. Anh bén duyên nghề với vai trò người mẫu, sau đó đóng phim Chồng người ta, Trói buộc yêu thương...

Thúy Ngọc